Антонио Валенсия объявил о завершении карьеры

Бывший игрок35-летнийофициально объявил о завершении карьеры.

«Я никогда не забуду, что пережил на "Олд Траффорд". Я никогда не забуду ни одного гола, ни одного трофея и замечательных фанатов. Я и не подозревал, что этот момент наступит в самое ближайшее время, но мое тело говорит иначе.

Я объявляю о завершении футбольной карьеры. Я благодарю всех, кто был частью моей карьеры и моей жизни», — написал футболист в своем Instagram.

Помимо «МЮ», за который Валенсия играл с 2009 по 2019 год, он также выступал за «Уиган», «Вильярреал» и другие клубы, последним из которых стал «Керетаро» из Мексики.