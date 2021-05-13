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    Тухель: «Челси» не хватило концентрации и нацеленности на результат

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    Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал итог матча АПЛ с «Арсеналом» (0:1).

    Томас Тухель
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    Томас Тухель

    «Нам всем сегодня не хватило концентрации и нацеленности на результат, что для нас совершенно не характерно. Быть может, я сам подал команде какие-то сигналы, произведя некоторые изменения в составе с учетом предстоящего нам в субботу финала Кубка Англии.

    Это не наш подход к делу, поскольку за потерей концентрации даже на один процент моментально последует наказание. В битве за место в топ-4 мы не можем себе позволить подобную наивность, которая привела к очередному поражению. Это горькая пилюля, но другого пути нет», — цитирует пресс-служба клуба Тухеля.

    В турнирной таблице АПЛ «Челси» занимает четвертое место (64 очка), а «Арсенал» — восьмое (55 очков).

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