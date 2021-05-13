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    Смолов: В перерыве у нас был разговор, предъявили друг другу претензии

    Футбол Локомотив Крылья Советов Кубок России Футбол России
    Нападающий «Локомотива» Федор Смолов прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (3:1) в финале Кубка России.

    Федор Смолов
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    Федор Смолов

    «Мы победили, поэтому финал, конечно же, получился. Первый тайм мы провели плохо, "Крылья" нас превосходили по игре, забили гол.

    В перерыве у нас был разговор, предъявили друг другу претензии. Сошлись на том, что так играть нельзя.

    Хорошо, что в начале второй половины смогли отличиться и уже не отдавали мяч сопернику.

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    • Трофеи выигрывать всегда приятно, для меня это значимый титул. Мы по ходу сезона занимали восьмую строчку в турнирной таблице, затем выдали длинную победную серию и как завершение хорошего года — Кубок России», — приводит слова Смолова «Матч ТВ».

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