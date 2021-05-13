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    Николич: Во второй части сезона «Локомотив» самая успешная команда России

    Футбол Локомотив Крылья Советов Кубок России Футбол России
    Главный тренер «Крыльев Советов» Марко Николич прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (3:1) в финале Кубка России.

    Марко Николич
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    Марко Николич

    «Хочу поздравить команду с победой в Кубке. Ребята это заслужили. Год назад мы очень удачно попали в Лигу чемпионов. Но в первой части этого сезона выступили неудачно. На сборах команда сплотилась, поэтому ребята заслужили трофей.

    У нас 12 побед, 1 ничья и только 1 поражения во второй части. Очень благодарен болельщикам. Они очень сильно поддерживали. Нужно отпраздновать как нужно.

    Почему молчал перед игрой? А что говорить? И так понятно, что в финале Кубка хочется победить. Работал в трех разных странах. Слава Богу, выигрывал везде. В перерыве решили, что это игра наша.

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    • Счастлив, что Чорлука вообще вышел на поле. У Баринова, думаю, ничего серьезного.

    В перерыве успокоили команду, поменяли пару тактических вещей. В первом тайме "Крылья" были лучше.

    Думаю, во второй части сезона мы самая успешная команда России. Я счастлив. Горжусь этой победой.

    Сегодня можно праздновать. Возможно, и завтра тоже. Но дальше нужно переключиться на следующий матч», — приводит слова Николича «Матч ТВ».

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