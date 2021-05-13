ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаЛишние проблемы. Борьба «Челси» за топ-4 усложняется
  • 15:08
    • Финал Лиги чемпионов перенесен в Португалию
  • 18:17
    • Левников рассудит «Динамо» и ЦСКА в заключительном туре РПЛ
  • 15:49
    • СБР объявил состав сборной России для подготовки к олимпийскому сезону
  • 15:36
    • Право проведения финала ЛЧ-2022 останется у Санкт-Петербурга
  • 13:21
    • Electronic Arts назвала дату ивента EA Play
    Все новости спорта

    Манчестер Юнайтед — Ливерпуль: смотреть онлайн трансляцию 13.05.2021

    Манчестер Юнайтед — Ливерпуль: онлайн-трансляция матча начнется в 22:15

    Футбол АПЛ Манчестер Юнайтед Ливерпуль Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В 22:15 начнётся онлайн-трансляция матча «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» в английской Премьер-лиге.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» 3:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Коэффициент ставки — 3.00.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Ливерпуль»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Манчестер Юнайтед — Ливерпуль.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Чтобы следить за ходом матча было еще интереснее, букмекерская контора «Олимп» делает специально для вас супер-предложение: бесплатная ставка 500 рублей просто за регистрацию.

    Все, что нужно сделать: зарегистрироваться, пройти идентификацию (таковы законы в РФ, но это не сложно — не придется даже выходить из дома), и получить свой фрибет, который можно свободно ставить на любые матчи, в т.ч. и на Манчестер Юнайтед — Ливерпуль.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    До 1000$Новым игрокам
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Юнайтед» закроет перед «Ливерпулем» дверь в ЛЧ?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
  • Окажется ли удачным для России второй матч Евротура?
  • Россия — Финляндия. Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
  • Сможет ли «Реал» выиграть на поле «Гранады»?
  • «Гранада» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 2.31
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.49
  • Экспресс дня 13 мая
  • Сегодня в 23:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.31
  • Прогноз на матч Гранада — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Заря
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Джокович — Циципас
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Виннипег — Торонто
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Колорадо — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры