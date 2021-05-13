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    Гендиректор «Крыльев Советов»: Решение по Комбарову будет принято после последней игры

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    Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий прокомментировал информацию о том, что клуб не будет продлевать контракт с полузащитником Дмитрием Комбаровым.

    Дмитрий Комбаров
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    Дмитрий Комбаров

    «Нет, решение будет принято после последней игры, которая состоится 15 мая.

    Будем собираться всем спортивным блоком и уже принимать решение по всем. Оно в любом случае не единоличное, — сказал Калакуцкий "Спорт-Экспресс".

    В нынешнем сезоне во всех турнирах 34-летний Комбаров принял участие в 32 матчах, забив 1 гол и отдав 2 голевые передачи.

    Добавим, что Комбаров в текущем сезоне являлся самым высокооплачиваемым футболистом первого дивизиона.

    Ранее "Крылья" досрочно гарантировали себе место в РПЛ на следующий сезон. Самарская команда возглавляет турнирную таблицу ФНЛ, набрав 98 очков после 41 тура.

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