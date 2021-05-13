«Челси» — «Арсенал»: счет матча 0:1, обзор гола

в домашнем матче 36-го тура английской Премьер-лиги потерпел поражение от— 0:1.

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«Канониры» забили единственный гол на 16-й минуте. Жоржиньо сделал опрометчивый мяч к своим воротам, не посмотрев, что Кепа сместился в сторону, голкипер в прыжке все-таки не позволил мячу пересечь линию ворот, но его тут же подобрал Пьер-Эмерик Обамеянг и сделал пас на Эмиля Смита-Роу, поразившего цель.

На 61-й минуте «синие» забили в ответ, однако Кристиан Пулишич находился в офсайде, так что судьи справедливо взятие ворот не засчитали.

На последней минуте основного времени отличные моменты были у Курта Зума и Оливье Жиру, но в обоих случаях гостей выручил каркас ворот.

Футбол. Англия. Премьер-лига Челси — Арсенал Лондон 0:1 Гол: 0:1 Эмиль Смит Роув (16') Челси: Кепа Аррисабалага, Тьяго Силва, Курт Зума, Сесар Аспиликуэта (Хаким Зиеш, 78'), Жоржиньо, Кристиан Пулишич, Мэйсон Маунт, Бен Чилвел, Билли Гилмор (Каллум Хадсон-Одои, 46'), Рис Джеймс, Кай Хаверц (Оливье Жиру, 65') Арсенал Лондон: Бернд Лено, Габриэл, Пабло Мари, Роб Холдинг, Киран Тирни, Букайо Сака (Эктор Бельерин, 66'), Мартин Эдегор, Томас, Мохамед Эль-Ненни, Эмиль Смит Роув, Пьер-Эмерик Обамеянг (Александр Ляказетт, 79') Предупреждение: Томас (90')

В турнирной таблице АПЛ «Челси» занимает четвертое место (64 очка), а «Арсенал» — восьмое (55 очков).