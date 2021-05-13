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    Артета прокомментировал победу над «Челси»

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    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги игры с «Челси» (1:0) в 36-м туре английской Премьер-лиги.

    Микель Артета
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    Микель Артета

    «Я очень рад. Мы не выигрывали здесь 10 лет, поэтому очень хорошо добиться результата.

    Это подарок, потому что мы прессинговали организованно и с правильным отношением к делу, вынуждая соперника ошибаться. Мы были организованы.

    Когда приезжаешь на "Стэмфорд Бридж" играть против Тухеля, приходится страдать. Думать о том, чтобы возить "Челси" здесь, нереалистично. Отношение команды к делу было выдающимся. Я счастлив», — цитирует Артету BBC Sport.

    В турнирной таблице АПЛ «Челси» занимает четвертое место (64 очка), а «Арсенал» — восьмое (55 очков).

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