Артета прокомментировал победу над «Челси»

Главный тренерподвел итоги игры с(1:0) в 36-м туре английской Премьер-лиги.

«Я очень рад. Мы не выигрывали здесь 10 лет, поэтому очень хорошо добиться результата.

Это подарок, потому что мы прессинговали организованно и с правильным отношением к делу, вынуждая соперника ошибаться. Мы были организованы.

Когда приезжаешь на "Стэмфорд Бридж" играть против Тухеля, приходится страдать. Думать о том, чтобы возить "Челси" здесь, нереалистично. Отношение команды к делу было выдающимся. Я счастлив», — цитирует Артету BBC Sport.

В турнирной таблице АПЛ «Челси» занимает четвертое место (64 очка), а «Арсенал» — восьмое (55 очков).