Может смениться система обмена командами между РПЛ и ФНЛ

Клубы РПЛ предлагают несколько вариантов по обмену команд между элитным дивизионом и ФНЛ, сообщает президент высшей лиги

«Вопрос поднимается клубами в рамках наших рабочих отношений с РФС. Думаю, что на общем собрании по итогам сезона вопрос об обмене между РПЛ и ФНЛ будет подниматься. Мы разослали в клубы информацию, чтобы они предложили свое видение такого обмена.

Очень сильная конкуренция появилась, нет проходных матчей, есть клубы с хорошей материальной базой. Появились жесткие требования к лицензированию, и не каждый клуб ФНЛ может претендовать на место в РПЛ по спортивному принципу.

Есть предложения оставить только два клуба на прямой вылет из РПЛ, два клуба на прямой вылет и один — на стыки, один — на прямой вылет и один — на стыки. Конфигураций может быть много», — сказал Прядкин в эфире телеканала «Россия 24».