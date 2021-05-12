Наумов: «Локомотив» рано или поздно дожмет «Крылья Советов»

Бывший генеральный директор «Локомотива»поделился ожиданиями от финала Кубка России, в котором «железнодорожники» сыграют против «Крыльев Советов».

«Думаю, что "Локомотив" выиграет сегодня. Эта команда — кубковый боец. В любом случае будет непросто, на один матч команда всегда может настроиться. "Крылья" будут играть самоотверженно, но класс "Локомотива" должен сказаться. Знаю, что они рвут всех в первой лиге, но это другой турнир. Сегодня мастерство будет играть против энтузиазма.

По матчу против "Динамо" не стоит делать каких-то выводов, он не показателен. Там мысли все были о финале Кубка. Плюс, "Локомотив" еще не отошел тогда от поражения против "Зенита". Сегодня мы увидим совершенно другую команду: напористую, сильную, атакующую. Весь матч "Локо" будет атаковать и рано или поздно дожмет Крылья», — приводит слова Наумова «Спорт-Экспресс».

Финальный матч Кубка России между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» состоится 12 мая в Нижнем Новгороде, начало — в 20:00 мск.