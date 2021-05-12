«Локомотив» — «Крылья Советов»: счет матча 3:1, обзор голов

Встреча, которая прошла в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 3:1.
«Железнодорожники» вышли вперед на 15-й минуте, когда Мехди Зеффан неудачно откинул мяч к собственной штрафной, Франсуа Камано выполнил перехват, вышел один на один и аккуратно перебросил Ивана Ломаева.
Самарская команда отыгралась спустя семь минут. Иван Сергеев получил пас в штрафной, стянул на себя двух соперников и отдал передачу пяткой, Денис Якуба продвинулся вперед и прострелил в центр, где Владислав Сервели в касание послал мяч в сетку.
«Красно-зеленые» вернули себе минимальный перевес на 48-й минуте. Героем эпизода стал Федор Смолов, который сначала заработал пенальти, а затем его реализовал.
Победную точку московская команда поставила на 84-й минуте. Отличился Мурило, нанеся точный удар головой после навеса с углового.
Для «Локомотива» этот Кубок России стал девятым по счету. «Железнодорожники» получили право сыграть в Лиге Европы в следующем сезоне, но, если они финишируют вторыми в РПЛ, то путевка в ЛЕ достанется третьей команде национального первенства.