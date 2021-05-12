«Локомотив» — «Крылья Советов»: счет матча 3:1, обзор голов

одержал победу надв финальном матче Кубка России.

Встреча, которая прошла в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 3:1.

«Железнодорожники» вышли вперед на 15-й минуте, когда Мехди Зеффан неудачно откинул мяч к собственной штрафной, Франсуа Камано выполнил перехват, вышел один на один и аккуратно перебросил Ивана Ломаева.

Самарская команда отыгралась спустя семь минут. Иван Сергеев получил пас в штрафной, стянул на себя двух соперников и отдал передачу пяткой, Денис Якуба продвинулся вперед и прострелил в центр, где Владислав Сервели в касание послал мяч в сетку.

«Красно-зеленые» вернули себе минимальный перевес на 48-й минуте. Героем эпизода стал Федор Смолов, который сначала заработал пенальти, а затем его реализовал.

Победную точку московская команда поставила на 84-й минуте. Отличился Мурило, нанеся точный удар головой после навеса с углового.

Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф Локомотив — Крылья Советов 3:1 Голы: 1:0 Франсуа Камано (15'), 1:1 Владислав Сарвели (22'), 2:1 Фёдор Смолов (пенальти) (48'), 3:1 Мурило Серкейра (84') Локомотив: Гилерме, Пабло, Дмитрий Баринов (Даниил Куликов, 46'), Гжегож Крыховяк, Фёдор Смолов (Эдер, 87'), Ведран Чорлука (Мурило Серкейра, 76'), Рифат Жемалетдинов (Антон Миранчук, 75'), Франсуа Камано, Мацей Рыбусь, Максим Мухин (Станислав Магкеев, 67'), Дмитрий Рыбчинский Крылья Советов: Иван Ломаев, Александр Солдатенков, Юрий Горшков, Денис Якуба (Максим Витюгов, 44'), Владислав Сарвели, Роман Ежов (Дмитрий Ефремов, 90'), Рикарду Алвеш, Антон Зиньковский, Мехди Зеффан (Дмитрий Кабутов, 79'), Иван Сергеев, Сергей Божин Предупреждения: Денис Якуба (17'), Пабло (51'), Франсуа Камано (64'), Дмитрий Рыбчинский (90')

Для «Локомотива» этот Кубок России стал девятым по счету. «Железнодорожники» получили право сыграть в Лиге Европы в следующем сезоне, но, если они финишируют вторыми в РПЛ, то путевка в ЛЕ достанется третьей команде национального первенства.