Клопп поздравил Гвардиолу с победой в АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля»сообщил, что поздравилс победой «Манчестер Сити» в чемпионате Англии.

«Выдающееся достижение, мои поздравления. Я написал сообщение Пепу вчера вечером, как и Илкаю Гюндогану.

Это был тяжелейший год для всего мира. И то, чего "Сити" уже добился в этом сезоне, просто феноменально.

Когда есть финансовые ресурсы и футбольные знания, появляются хорошие шансы на успех.

Их можно обыгрывать, но для этого ты должен должен быть на пике. Нам это удавалось время от времени, но, естественно, не в этом сезоне», — цитирует Клоппа Liverpool Echo.