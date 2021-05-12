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    Клопп поздравил Гвардиолу с победой в АПЛ

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что поздравил Пепа Гвардиолу и Илкая Гюндогана с победой «Манчестер Сити» в чемпионате Англии.

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «Выдающееся достижение, мои поздравления. Я написал сообщение Пепу вчера вечером, как и Илкаю Гюндогану.

    Это был тяжелейший год для всего мира. И то, чего "Сити" уже добился в этом сезоне, просто феноменально.

    Когда есть финансовые ресурсы и футбольные знания, появляются хорошие шансы на успех.

    Их можно обыгрывать, но для этого ты должен должен быть на пике. Нам это удавалось время от времени, но, естественно, не в этом сезоне», — цитирует Клоппа Liverpool Echo.

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