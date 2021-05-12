Клопп поздравил Гвардиолу с победой в АПЛ

Юрген Клопп Фото: globallookpress.com
«Выдающееся достижение, мои поздравления. Я написал сообщение Пепу вчера вечером, как и Илкаю Гюндогану.
Это был тяжелейший год для всего мира. И то, чего "Сити" уже добился в этом сезоне, просто феноменально.
Когда есть финансовые ресурсы и футбольные знания, появляются хорошие шансы на успех.
Их можно обыгрывать, но для этого ты должен должен быть на пике. Нам это удавалось время от времени, но, естественно, не в этом сезоне», — цитирует Клоппа Liverpool Echo.