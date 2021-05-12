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    Геркус: «Локомотив» безжалостно прихлопнет веселые задорные «Крылья»

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    Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус считает, что «железнодорожники» легко выиграют у «Крыльев Советов» в финале Кубка России.

    Илья Геркус
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    Илья Геркус

    «Веселые задорные "Крылья" будут безжалостно прихлопнуты расчетливым опытным "Локо".

    "Локомотив" выдержит атаки соперника, разобьет их по центру, оттеснит на фланги, заставив заниматься бесплодными навесами, выждет, присмотреться и ближе к середине тайма или даже в конце сбегает пару раз в убийственные контратаки. 1:0 уйдет на перерыв.

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    • Во втором тайме сценарий повторится, только "Локомотив" пару раз может перейти к прессингу и активным атакам минут на 10 и закатит еще один-два.

    Итог 2:0 или даже 3:0 в пользу Локо», — написал Геркус в своем телеграм-канале.

    Финальный матч Кубка России между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» состоится 12 мая в Нижнем Новгороде, начало — в 20:00 мск.

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