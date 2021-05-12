Геркус: «Локомотив» безжалостно прихлопнет веселые задорные «Крылья»

Илья Геркус Фото: fclm.ru
«Веселые задорные "Крылья" будут безжалостно прихлопнуты расчетливым опытным "Локо".
"Локомотив" выдержит атаки соперника, разобьет их по центру, оттеснит на фланги, заставив заниматься бесплодными навесами, выждет, присмотреться и ближе к середине тайма или даже в конце сбегает пару раз в убийственные контратаки. 1:0 уйдет на перерыв.
Во втором тайме сценарий повторится, только "Локомотив" пару раз может перейти к прессингу и активным атакам минут на 10 и закатит еще один-два.
Итог 2:0 или даже 3:0 в пользу Локо», — написал Геркус в своем телеграм-канале.
Финальный матч Кубка России между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» состоится 12 мая в Нижнем Новгороде, начало — в 20:00 мск.