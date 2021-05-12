Геркус: «Локомотив» безжалостно прихлопнет веселые задорные «Крылья»

Бывший генеральный директор «Локомотива»считает, что «железнодорожники» легко выиграют у «Крыльев Советов» в финале Кубка России.

«Веселые задорные "Крылья" будут безжалостно прихлопнуты расчетливым опытным "Локо".

"Локомотив" выдержит атаки соперника, разобьет их по центру, оттеснит на фланги, заставив заниматься бесплодными навесами, выждет, присмотреться и ближе к середине тайма или даже в конце сбегает пару раз в убийственные контратаки. 1:0 уйдет на перерыв.

Во втором тайме сценарий повторится, только "Локомотив" пару раз может перейти к прессингу и активным атакам минут на 10 и закатит еще один-два.

Итог 2:0 или даже 3:0 в пользу Локо», — написал Геркус в своем телеграм-канале.

Финальный матч Кубка России между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» состоится 12 мая в Нижнем Новгороде, начало — в 20:00 мск.