Манчестер Юнайтед — Лестер: смотреть онлайн трансляцию 11.05.2021

В 20:00 начнётся прямая трансляция матчав АПЛ.

Последний матч между собой: «Лестер» — «Манчестер Юнайтед» 3:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

Календарь и таблица АПЛ

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Лестер» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.69.

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