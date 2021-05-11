Полузащитник ЦСКА улетел на реабилитацию в Исландию

Полузащитник ЦСКАпродолжает восстанавливаться после тяжелой травмы, сообщает пресс-служба клуба.

В матче чемпионата России против «Тамбова» хавбек получил разрыв ахиллова сухожилия правого голеностопного сустава. В апреле он успешно перенес операцию в Финляндии.

«Хердур Магнуссон улетел в Исландию. Защитник прошел первую стадию реабилитации на базе ЦСКА в Ватутинках, а сейчас продолжит восстановление в Исландии по программе, разработанной медицинским штабом нашего клуба совместно с оперировавшим хирургом», — говорится в сообщении.

Магнуссон в этом сезоне провел за ЦСКА 28 матчей во всех турнирах и забил один мяч.