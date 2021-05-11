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    Полузащитник ЦСКА улетел на реабилитацию в Исландию

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    Полузащитник ЦСКА Хердур Магнуссон продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы, сообщает пресс-служба клуба.

    Хердур Магнуссон
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    Хердур Магнуссон

    В матче чемпионата России против «Тамбова» хавбек получил разрыв ахиллова сухожилия правого голеностопного сустава. В апреле он успешно перенес операцию в Финляндии.

    «Хердур Магнуссон улетел в Исландию. Защитник прошел первую стадию реабилитации на базе ЦСКА в Ватутинках, а сейчас продолжит восстановление в Исландии по программе, разработанной медицинским штабом нашего клуба совместно с оперировавшим хирургом», — говорится в сообщении.

    Магнуссон в этом сезоне провел за ЦСКА 28 матчей во всех турнирах и забил один мяч.

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