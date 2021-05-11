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    Леванте — Барселона прямая трансляция 11.05.2021, смотреть онлайн

    Леванте — Барселона: онлайн-трансляция матча начнется в 23:00

    Футбол Примера (Ла Лига) Леванте Барселона Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В 23:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Леванте» — «Барселона» в Ла Лиге.

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    Последний матч между собой: «Барселона» — «Леванте» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Леванте» — «Барселона». Коэффициент ставки — 2.26.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «Барселона»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Леванте — Барселона.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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