Ларссон: Мне очень нравятся матчи, когда что-то стоит на кону

Нападающий «Спартака», ставший автором победного гола в матче 29-го тура РПЛ против(2:1), поделился впечатлениями.

«Без помощи команды у меня бы ничего не получилось. Мне очень нравятся такие матчи, когда что-то стоит на кону.

Конечно, все игры важны, но такие встречи разжигают особый интерес. Они заставляют меня стараться делать что-то особенное, прыгнуть выше своих возможностей.

Сегодня так получилось, что оказался в нужное время и в нужном месте. В силу своего амплуа, я все время нахожусь впереди, там всегда что-то происходит. Сегодня все очень удачно вышло с победным голом.

Не люблю ставить какие-то цели по голам на сезон. Просто стараюсь играть и забивать как можно больше.

В этом сезоне получилось забить 15, плюс у нас еще одна игра впереди. Может быть, там получится увеличить этот счет.

Сложно сказать, что случилось сегодня в первой половине. Нужно проанализировать матч. У меня было личное ощущение, что команда не вошла в игру на сто процентов с самого начала, поэтому пропустили гол.

Но нужно отдали должное всем ребят за то, что проявили характер и смогли одержать эту победу», — сказал швед «Спорт-Экспрессу».

«Спартак» набрал 56 очков и за тур до окончания чемпионата занимает второе место в турнирной таблице, дающее право выступить в квалификации Лиги чемпионов следующего сезона.