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    Ларссон: Мне очень нравятся матчи, когда что-то стоит на кону

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    Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон, ставший автором победного гола в матче 29-го тура РПЛ против «Химок» (2:1), поделился впечатлениями.

    Джордан Ларссон
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    Джордан Ларссон

    «Без помощи команды у меня бы ничего не получилось. Мне очень нравятся такие матчи, когда что-то стоит на кону.

    Конечно, все игры важны, но такие встречи разжигают особый интерес. Они заставляют меня стараться делать что-то особенное, прыгнуть выше своих возможностей.

    Сегодня так получилось, что оказался в нужное время и в нужном месте. В силу своего амплуа, я все время нахожусь впереди, там всегда что-то происходит. Сегодня все очень удачно вышло с победным голом.

    Не люблю ставить какие-то цели по голам на сезон. Просто стараюсь играть и забивать как можно больше.

    В этом сезоне получилось забить 15, плюс у нас еще одна игра впереди. Может быть, там получится увеличить этот счет.

    Сложно сказать, что случилось сегодня в первой половине. Нужно проанализировать матч. У меня было личное ощущение, что команда не вошла в игру на сто процентов с самого начала, поэтому пропустили гол.

    Но нужно отдали должное всем ребят за то, что проявили характер и смогли одержать эту победу», — сказал швед «Спорт-Экспрессу».

    «Спартак» набрал 56 очков и за тур до окончания чемпионата занимает второе место в турнирной таблице, дающее право выступить в квалификации Лиги чемпионов следующего сезона.

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