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    Гвардиола: Это был самый сложный титул

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился эмоциями от победы команды в чемпионате Англии.

    Пеп Гвардиола
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    Пеп Гвардиола

    «Это был сезон и чемпионский титул не похожий ни на один другой. Это был самый сложный [титул].

    Мы всегда будем помнить этот сезон за то, каким образом победили. Я очень горжусь, что являюсь тренером этой группы футболистов. Они такие особенные.

    Пройти через этот сезон, со всеми ограничениями и трудностями, с которыми мы столкнулись, и показать стабильность, которая у нас была, — это прекрасно», — цитирует Гвардиолу BBC.

    Ранее «Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы выигрывал АПЛ в сезонах-2017/18 и 2018/19.

    Для испанского специалиста этот титул стал 31-м трофеем в тренерской карьере.

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