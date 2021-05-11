Гвардиола: Это был самый сложный титул

Главный тренер «Манчестер Сити»поделился эмоциями от победы команды в чемпионате Англии.

«Это был сезон и чемпионский титул не похожий ни на один другой. Это был самый сложный [титул].

Мы всегда будем помнить этот сезон за то, каким образом победили. Я очень горжусь, что являюсь тренером этой группы футболистов. Они такие особенные.

Пройти через этот сезон, со всеми ограничениями и трудностями, с которыми мы столкнулись, и показать стабильность, которая у нас была, — это прекрасно», — цитирует Гвардиолу BBC.

Ранее «Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы выигрывал АПЛ в сезонах-2017/18 и 2018/19.

Для испанского специалиста этот титул стал 31-м трофеем в тренерской карьере.