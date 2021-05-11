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    Глушенков сообщил о желании вернуться в «Спартак»

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    Нападающий «Химок» Максим Глушенков заявил, что хочет вернуться в «Спартак».

    Максим Глушенков
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    Максим Глушенков

    В этом сезоне Глушенков выступает за «Химки» на правах аренды. В понедельник 21-летний футболист стал одним из главных действующих лиц в матче «Химок» со «Спартаком». Сначала Глушенков забил гол, а потом получил красную карточку.

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    • «Конечно, готов к тому, что вновь придется доказывать свою состоятельность. Хочу вернуться в "Спартак", чтобы побороться за место в составе.

    Снова аренда? Я готов к этому. Ничего страшного я в этом не вижу. Мне нужна игровая практика, чтобы прогрессировать», — приводит слова Глушенкова «Спорт-Экспресс».

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