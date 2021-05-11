Глушенков: К сожалению, не совладал с эмоциями в эпизоде с удалением

Нападающий «Спартака», выступающий зана правах аренды, подвел итоги матча между командами в рамках 29-го тура РПЛ.

«Спартак» обыграл «Химки» со счетом 2:1. Глушенков забил гол, но уже на 37-й минуте был удален.

«У меня не было конфликта в душе от того, что играю против "Спартака", что можем лишить Лиги чемпионов клуб, которому я принадлежу.

Просто я играю в футбол, мне надо прогрессировать, себя показывать. В данный момент я это делаю в футбольном клубе "Химки", а "Спартак" также люблю и ничего против него не имею.

Я просто играл в футбол. К сожалению, не совладал с эмоциями в эпизоде с удалением, немного перегорел и получил красную карточку.

Ребята молодцы, что вдесятером бились. Жаль, чуть-чуть не удержали победу», — цитируют Глушенкова «Известия».