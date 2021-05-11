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    Глушаков о поражении от «Спартака»: Пусть другие рассуждают, судьи помогли или нет

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    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал поражение от «Спартака» (1:2) в 29-м туре чемпионата России.

    Денис Глушаков
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    Денис Глушаков

    «Рад, что играю в одной команде с такими футболистами. Ребята устали, второй матч играют в меньшинстве, вдесятером. Такое ощущение, что уже на сборах готовятся к следующему сезону. Бились. Очень жаль, что пропустили в концовке... Тяжело еще что-то добавить.

    Идову написал "Они не могут — судья поможет"? Честно говоря, я еще этого не читал. Не хочется комментировать судей. Ничего уже не изменишь. Если говорить про игру, то "Химки" достойно смотрелись. У нас были хорошие моменты. Да и в первом круге мы особо ничего не позволили сделать "Спартаку". Тогда нам забили, кстати, с пенальти. И сейчас даже в меньшинстве мы могли забить гол. Чуть-чуть не повезло.

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    • Я не буду говорить на тему судейства. Пусть другие рассуждают, судьи помогли или нет... Я просто смотрел футбол и горд за своих ребят. Очень рад, что играю с такими партнерами. Они как рабочие лошадки выкладываются. Понимаю их расстройство. Как будто сам играл.

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    • У меня не было шанса выйти на поле. Я и форму не набрал, и ногу до конца не залечил. Если только в концовке выйти — потянуть время», — приводит слова Глушакова «Спорт-Экспресс».

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