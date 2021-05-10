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    Урал — Ростов: смотреть онлайн трансляцию 10.05.2021

    Урал — Ростов: онлайн-трансляция матча начнется в 16:30

    Футбол РПЛ Урал Ростов Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    В 16:30 начнётся прямая трансляция матча «Урал» — «Ростов» в российской футбольной Премьер-лиге.

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    Последний матч между собой: «Ростов» — «Урал» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Урал»).

    Календарь и таблица РПЛ

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Урал» — «Ростов». Коэффициент ставки — 1.73.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Ростов».

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    Отметим, что онлайн-трансляция по ссылке бесплатная, но потребует прохождения регистрации.

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