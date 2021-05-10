Тедеско не жалеет об уходе из «Спартака»

«Я никогда не жалею ни о чем. До его принятия я все тщательно продумал.
Действительно трудно уходить, потому что мы многое создали здесь — атмосферу, характер, игровой рост.
Мы сделали все это вместе — игроки, штаб, сотрудники команды. Я люблю "Спартак", люблю этот клуб. Представьте, насколько я люблю свою семью, если я ухожу отсюда.
Мы сделали все, чтобы смена прошла максимально гладко. У этой команды есть потенциал для роста. Будь у нас больше удачи в этом сезоне, мы могли бы достичь большего», — сказал Тедеско «Спорт-Экспрессу».
Игра с «Химками» стала для немецкого специалиста последней на домашнем стадионе красно-белых.
В декабре прошлого года Тедеско заявил, что не будет продлевать контракт и покинет команду по окончании текущего сезона.