Тедеско не жалеет об уходе из «Спартака»

Главный тренер «Спартака»после победы надв матче 29-го тура РПЛ (2:1) ответил на вопрос, желает ли он о решении покинуть клуб.

«Я никогда не жалею ни о чем. До его принятия я все тщательно продумал.

Действительно трудно уходить, потому что мы многое создали здесь — атмосферу, характер, игровой рост.

Мы сделали все это вместе — игроки, штаб, сотрудники команды. Я люблю "Спартак", люблю этот клуб. Представьте, насколько я люблю свою семью, если я ухожу отсюда.

Мы сделали все, чтобы смена прошла максимально гладко. У этой команды есть потенциал для роста. Будь у нас больше удачи в этом сезоне, мы могли бы достичь большего», — сказал Тедеско «Спорт-Экспрессу».

Игра с «Химками» стала для немецкого специалиста последней на домашнем стадионе красно-белых.

В декабре прошлого года Тедеско заявил, что не будет продлевать контракт и покинет команду по окончании текущего сезона.