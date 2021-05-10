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    Тедеско попрощался с болельщиками «Спартака»

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    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско обратился к болельщикам после победы над «Химками» (2:1) в матче 29-го тура РПЛ.

    Доменико Тедеско
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    Доменико Тедеско

    Перед началом речи владелец москвичей Леонид Федун вручил ему памятную футболку с номером 9.

    «Ребят, добрый вечер! Спасибо за всё. Я всегда буду любить "Спартак". Я люблю команду и буду скучать по вам», — сказал Тедеско на русском языке.

    После этого игроки «Спартака» устроили для Тедеско коридор, а затем тренер и его помощники совершили круг почета и попрощались с фанатами, сообщает «Матч ТВ».

    Игра с «Химками» стала для немецкого специалиста последней на домашнем стадионе красно-белых.

    В декабре прошлого года Тедеско заявил, что не будет продлевать контракт и покинет команду по окончании текущего сезона.

    В заключительном туре ПЛ красно-белые на выезде сыграют с «Ахматом». Эта встреча пройдет 16 мая.

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