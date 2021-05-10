Тедеско попрощался с болельщиками «Спартака»

Перед началом речи владелец москвичей Леонид Федун вручил ему памятную футболку с номером 9.
«Ребят, добрый вечер! Спасибо за всё. Я всегда буду любить "Спартак". Я люблю команду и буду скучать по вам», — сказал Тедеско на русском языке.
После этого игроки «Спартака» устроили для Тедеско коридор, а затем тренер и его помощники совершили круг почета и попрощались с фанатами, сообщает «Матч ТВ».
Игра с «Химками» стала для немецкого специалиста последней на домашнем стадионе красно-белых.
В декабре прошлого года Тедеско заявил, что не будет продлевать контракт и покинет команду по окончании текущего сезона.
В заключительном туре ПЛ красно-белые на выезде сыграют с «Ахматом». Эта встреча пройдет 16 мая.
Нет, мы не плачем, просто слова Доменико в глаз попали 💔 pic.twitter.com/JJs8v9osB6— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) May 10, 2021