Талалаев: «Ахмат» в этом году отобрал очки у «Зенита» и «Локомотива», можем и на «Спартак» замахнуться

Главный тренер «Ахмата»заявил, что его команда постарается отобрать очки у «Спартака» в матче заключительного тура РПЛ.

«Надеюсь, к матчу со "Спартаком" подойдем во всеоружии. Очень надеемся, что в общую обойму вернется Швец, что Исмаэл немножко отойдет от того повреждения, которое мешает ему играть в полную силу.

Мы все знаем, что для нас в Чеченской республике значит матч со "Спартаком". Соперник борется за Лигу чемпионов — это очень сильный раздражитель. Но мы в этом году отбирали очки и у "Зенита", и у "Краснодара", и у "Локомотива", поэтому, думаю, можем замахнуться и на "Спартак".

Хотя будет очень сложно», — приводит слова Талалаева пресс-служба грозненского клуба.

Матч «Ахмат» — «Спартак» состоится 16 мая в Грозном, начало — с 14:00 мск.