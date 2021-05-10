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    Талалаев: «Ахмат» в этом году отобрал очки у «Зенита» и «Локомотива», можем и на «Спартак» замахнуться

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    Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев заявил, что его команда постарается отобрать очки у «Спартака» в матче заключительного тура РПЛ.

    Андрей Талалаев
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    Андрей Талалаев

    «Надеюсь, к матчу со "Спартаком" подойдем во всеоружии. Очень надеемся, что в общую обойму вернется Швец, что Исмаэл немножко отойдет от того повреждения, которое мешает ему играть в полную силу.

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    • Мы все знаем, что для нас в Чеченской республике значит матч со "Спартаком". Соперник борется за Лигу чемпионов — это очень сильный раздражитель. Но мы в этом году отбирали очки и у "Зенита", и у "Краснодара", и у "Локомотива", поэтому, думаю, можем замахнуться и на "Спартак".

    Хотя будет очень сложно», — приводит слова Талалаева пресс-служба грозненского клуба.

    Матч «Ахмат» — «Спартак» состоится 16 мая в Грозном, начало — с 14:00 мск.

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