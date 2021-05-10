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    Спортинг Канзас Сити — Остин прямая трансляция 10.05.2021, смотреть онлайн

    Спортинг Канзас Сити — Остин: онлайн-трансляция матча начнется в 02:30

    Футбол MLS
    В 02:30 начнётся прямая трансляция матча «Спортинг Канзас Сити» — «Остин» в чемпионате МЛС.

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    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Спортинг Канзас Сити»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Спортинг Канзас Сити» — «Остин».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Матч между командами «Спортинг Канзас Сити» и «Остин» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч, и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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