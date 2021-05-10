Пиоли: «Милан» против «Ювентуса» показал очень зрелый футбол

Главный тренерподвел итог матча Серии А с(3:0).

«Я не верю, что существует такая вещь, как идеальное выступление, но сегодня вечером мы подошли довольно близко к этому понятию. "Милан" показал очень зрелый футбол, выиграв очень сложный и один из самых важных матчей. Наш клуб никогда не выигрывал на этом стадионе, поэтому эта победа так радует нас.

Слова Мальдини перед матчем, что я останусь в "Милане" независимо от попадания в ЛЧ? Мы закладываем основу для построения команды-победителя, за это мы и боремся. Многие игроки доказывают, что они на высоком уровне, но очевидно, что с каждым годом вам нужно повышать свою квалификацию и совершенствоваться», — цитирует Пиоли Football Italia.

«Милан» с 72 очками поднялся на третье место в турнирной таблице Серии А. У «Ювентуса» 69 баллов и пятая позиция.