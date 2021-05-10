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    Пиоли: «Милан» против «Ювентуса» показал очень зрелый футбол

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    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итог матча Серии А с «Ювентусом» (3:0).

    Стефано Пиоли
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    Стефано Пиоли

    «Я не верю, что существует такая вещь, как идеальное выступление, но сегодня вечером мы подошли довольно близко к этому понятию. "Милан" показал очень зрелый футбол, выиграв очень сложный и один из самых важных матчей. Наш клуб никогда не выигрывал на этом стадионе, поэтому эта победа так радует нас.

    Слова Мальдини перед матчем, что я останусь в "Милане" независимо от попадания в ЛЧ? Мы закладываем основу для построения команды-победителя, за это мы и боремся. Многие игроки доказывают, что они на высоком уровне, но очевидно, что с каждым годом вам нужно повышать свою квалификацию и совершенствоваться», — цитирует Пиоли Football Italia.

    «Милан» с 72 очками поднялся на третье место в турнирной таблице Серии А. У «Ювентуса» 69 баллов и пятая позиция.

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