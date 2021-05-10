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    Онопко о втором месте в РПЛ: Все будет зависеть от «Спартака»

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    Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко поделился мнением о предстоящем матче между «Спартаком» и «Химками» в 29-м туре чемпионата России.

    Виктор Онопко
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    Виктор Онопко

    «Спартак» в случае победы в предстоящей игре поднимется в турнирной таблице на второе место.

    «Все будет зависеть от "Спартака". Вот им повезло, что они как раз не зависят ни от каких соперников.

    Шанс есть, но если брать весь сезон, то играли они нестабильно. Был ряд плохих игр.

    "Локомотив" допустил осечку, да. Хотя мне они нравились под конец сезона. Поэтому однозначно сказать, кто займет вторую строчку не могу, сложно.

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    • "Химки" — команда интересная. В каждой игре ребята борются. На первый взгляд им ничего не надо, но играют ведь, сколько бы не говорили, что они, якобы, не замотивированы. А это очень хорошо, значит, что они могут показать профессиональный футбол», — приводит слова Онопко «Спорт-Экспресс».

    Матч «Спартак» — «Химки» пройдет 10 мая, начало — в 19:00 мск.

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