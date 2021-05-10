«Краснодар» анонсировал выход фильма об участии команды в Лиге чемпионов

анонсировал на своем официальном сайте премьеру фильма «Краснодар». От игры к игре«.

Фильм посвящен первому в истории выходу команды в групповой этап Лиги чемпионов.

"Путь к мечте никогда не бывает простым. Пришло время узнать, каким он бывает на самом деле.

Уже очень скоро на экраны выходит фильм 'Краснодар'. От игры к игре", а его трейлером вы можете насладиться прямо сейчас», — говорится в сообщении «Краснодара».

В Лиге чемпионов сезона-2020/2021 «Краснодар» занял третье место в группе, где его соперниками были «Челси», «Севилья» и «Ренн».