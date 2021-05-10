«Краснодар» анонсировал выход фильма об участии команды в Лиге чемпионов

«Краснодар» в сезоне-2020/2021 впервые сыграл в групповом этапе Лиги чемпионов Фото: globallookpress.com
Фильм посвящен первому в истории выходу команды в групповой этап Лиги чемпионов.
"Путь к мечте никогда не бывает простым. Пришло время узнать, каким он бывает на самом деле.
Уже очень скоро на экраны выходит фильм 'Краснодар'. От игры к игре", а его трейлером вы можете насладиться прямо сейчас», — говорится в сообщении «Краснодара».
В Лиге чемпионов сезона-2020/2021 «Краснодар» занял третье место в группе, где его соперниками были «Челси», «Севилья» и «Ренн».
Путь к мечте никогда не бывает простым. Пришло время узнать, каким он был на самом деле. «Краснодар». От игры к игре«.— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) May 10, 2021
Скоро премьера. pic.twitter.com/vQo4dZz0jm