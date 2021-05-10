Крал: Возможно, мы уступили «Зениту» в опыте

Полузащитник «Спартака»дал комментарий по поводу этого сезона, в котором его команда может финишировать второй.

«Трудно сказать. Но, возможно, мы уступили в опыте. Будучи молодой командой, мы не сумели избежать перепадов в результатах. У нас была победная серия, мы отлично играли, но затем последовали поражения. "Зенит" же способен доводить до победы те матчи, в которых показывает не лучшую игру», — приводит слова Крала Sport.cz.

«Спартак» на данный момент занимает третье место в таблице РПЛ с 53 очками. В случае победы над «Химками» «Красно-белые» обойдут «Локомотив», который сыграл вничью с «Динамо».