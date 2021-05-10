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    Крал: Возможно, мы уступили «Зениту» в опыте

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    Полузащитник «Спартака» Алекс Крал дал комментарий по поводу этого сезона, в котором его команда может финишировать второй.

    Алекс Крал
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    Алекс Крал

    «Трудно сказать. Но, возможно, мы уступили в опыте. Будучи молодой командой, мы не сумели избежать перепадов в результатах. У нас была победная серия, мы отлично играли, но затем последовали поражения. "Зенит" же способен доводить до победы те матчи, в которых показывает не лучшую игру», — приводит слова Крала Sport.cz.

    «Спартак» на данный момент занимает третье место в таблице РПЛ с 53 очками. В случае победы над «Химками» «Красно-белые» обойдут «Локомотив», который сыграл вничью с «Динамо».

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