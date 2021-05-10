Куман: Через две недели будет время поговорить о будущем

Наставник «Барселоны»прокомментировал слухи о своем уходе из «Барселоны».

«С первого дня президент "Барселоны" выражал мне доверие. Моё будущее в клубе — это не то, о чём я должен беспокоиться. Придя в "Барселону", я заключил контракт на два года, поэтому я вижу себя наставником каталонцев и в следующем сезоне. Когда сезон завершится мы пообщаемся с президентом. Сейчас финал розыгрыша Примеры важнее моего будущего.

Разговоры о возможной отставке заходят не только обо мне. Это происходит со всеми тренерами. Я не могу контролировать прессу, у всех есть своё мнение, и не мне его менять. Через две недели будет время поговорить о будущем», — приводит слова Кумана Mundo Deportivo.