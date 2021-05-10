Федун: Мы впервые за долгое время провожаем тренера так, как это положено

Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун обратился к болельщикам московской команды после матча 29-го тура РПЛ с «Химками» (2:1).

«Сегодня большой день. Мы впервые за долгое время провожаем тренера так, как это положено.

Наша команда вместе с ним прошла через многое. Были большие победы, досадные поражения, но команда всегда билась. В этом большая заслуга Тедеско.

Хочу сказать большое спасибо ему, его тренерскому штабу. К сожалению, то, что он покидает команду, — это его выбор.

Но, думаю, он всегда останется в наших сердцах. Мы не говорим "прощай", а говорим "до свидания".

Давайте не будем забывать, что сезон не закончился. Кровь из носу нужна победа в Грозном. "Спартак", вперед!» — сказал Федун в эфире канала «Матч ТВ».

Тедеско провел последний домашний матч у руля «Спартака». Немецкий специалист покинет команду по окончании сезона. Об этом он сам объявил в декабре 2020 года.

В настоящий момент «Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. Матч последнего тура чемпионата России красно-белые проведут с «Ахматом» 16 мая.