Черевченко: Проиграли не по делу, у нас моменты были опаснее и лучше

Главный тренер «Химок»прокомментировал перепалку со скамейкой запасныхв первом тайме матча 29-го тура РПЛ.

Подмосковная команда проиграла на выезде со счетом 1:2.

«С тренерами "Спартака" перепалки не было. Конечно, сейчас эмоции поостыли, я успокоился. Расстраивает, что проиграли не по делу.

Что бы ни говорили, у нас моменты были опаснее и лучшее. Они ничего по большому счету не создали. Навесы? Навесы — это хорошо.

Доволен игрой команды. Грамотно оборонялись, контратаковали. Где-то не хватило последнего паса, реализации. Мы ни в чем не уступали. Уступали бы, может быть, если бы нас вдевятером оставили», — сказал Черевченко «Спорт-Экспрессу».

В первом тайме был удален игрок «Химок» Максим Глушенков, а во втором в ворота подмосковной команды был назначен пенальти.

«Как я понял, была отмашка в сторону соперника, — сказал Черевченко об удалении Глушенкова. — Мне и мои помощники об этом сказали. Если так, то это красная карточка. Пенальти? Видимо, был, раз судья поставил».