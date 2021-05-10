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    Черевченко: Проиграли не по делу, у нас моменты были опаснее и лучше

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    Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал перепалку со скамейкой запасных «Спартака» в первом тайме матча 29-го тура РПЛ.

    Игорь Черевченко
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    Игорь Черевченко

    Подмосковная команда проиграла на выезде со счетом 1:2.

    «С тренерами "Спартака" перепалки не было. Конечно, сейчас эмоции поостыли, я успокоился. Расстраивает, что проиграли не по делу.

    Что бы ни говорили, у нас моменты были опаснее и лучшее. Они ничего по большому счету не создали. Навесы? Навесы — это хорошо.

    Доволен игрой команды. Грамотно оборонялись, контратаковали. Где-то не хватило последнего паса, реализации. Мы ни в чем не уступали. Уступали бы, может быть, если бы нас вдевятером оставили», — сказал Черевченко «Спорт-Экспрессу».

    В первом тайме был удален игрок «Химок» Максим Глушенков, а во втором в ворота подмосковной команды был назначен пенальти.

    «Как я понял, была отмашка в сторону соперника, — сказал Черевченко об удалении Глушенкова. — Мне и мои помощники об этом сказали. Если так, то это красная карточка. Пенальти? Видимо, был, раз судья поставил».

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