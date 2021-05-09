Сабитов: Тедеско по-прежнему отдается каждой игре так, словно это финал ЛЧ

Бывший тренер юношеской сборной Россиивыразил мнение, чтосоздал команду, которая показывает современный футбол.

«Дело в том, что мне очень нравится, как работает Доменико Тедеско. Он сильно изменил структуру игры, сделал быструю, подвижную и агрессивную в хорошем смысле команду, которая показывает современный футбол.

Игроки хорошо готовы физически и применяют высокий прессинг. Они четко знают и понимают, что делать на поле, и не "сушат" игру, когда ведут в счете, как многие российские клубы.

Между Тедеско и футболистами наладилась очень хорошая "химия". Тренер заряжает игроков своей энергией, и те до сих пор отплачивали ему игрой.

Важно, чтобы и на оставшейся части турнирной дистанции они нацеливались на результат, а не думали о том, будут ли они проходить в состав при новом тренере.

Команду лихорадит, но, так или иначе, при Тедеско "Спартак" добился очевидного прогресса. Наверняка, Леонид Федун хотел бы продлить с ним контракт.

Но немец еще полгода назад предупредил, что уходит, и остается верным своему слову. При этом он по-прежнему отдается каждой игре так, словно это финал Лиги чемпионов.

Для него важен каждый матч. Тедеско не дорабатывает свой срок, а выкладывается всякий раз на полную катушку. Снимаю перед ним шляпу», — приводит слова Сабитова bobsoccer.ru.