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    Портленд Тимберс — Сиэтл Саундерс прямая трансляция 09.05.2021, смотреть онлайн

    Портленд Тимберс — Сиэтл Саундерс: онлайн-трансляция матча начнется в 22:00

    Футбол MLS
    В 22:00 начнётся прямая трансляция матча «Портленд Тимберс» — «Сиэтл Саундерс» в американской футбольной лиге MLS.

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    Последний матч между собой: «Сиэтл Саундерс» — «Портленд Тимберс» 1:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Портленд Тимберс»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Портленд Тимберс» — «Сиэтл Саундерс».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Матч между командами «Портленд Тимберс» и «Сиэтл Саундерс» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч, и получите до 10 000 рублей фрибетами.

    Отметим, что онлайн-трансляция по ссылке бесплатная, но потребует прохождения регистрации.

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