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    Эджуке: Cтараюсь развиваться, смотрю на прошлые игры, где играл успешно

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    Хавбек ЦСКА Чидера Эджуке, признанный лучшим игроком матча 29-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:1), подвел итоги игры.

    Чидера Эджуке
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    Чидера Эджуке

    «Надо сказать, что в первом тайме мы тоже неплохо играли. На второй тайм вышли еще более мотивированнее и настроеннее. Нам нужна была эта победа.

    Мы вышли бороться, сражаться и защищать друг друга. Мы еще добавили после перерыва, нам сказали продолжать играть так же.

    В этом плане второй тайм получился более мощным и голевым. Я рад, что мы довели матч до победы.

    Могу сказать, что на обеих позициях, слева и справа, я чувствую себя достаточно хорошо. Если тренер просит меня играть на правом фланге, то я пытаюсь максимально качественно действовать на этой позиции.

    Стараюсь приносить максимум пользы команде, но опять же могу сказать, что мне комфортнее играть по левой бровке.

    Здесь я себя чувствую более раскованно. Мне на ней больше нравится. Но в целом обе позиции мне достаточно знакомы.

    Забитый гол? Это пришло в голову спонтанно. Все моментально сложилось, я ничего не планировал, это не домашняя заготовка, а просто спонтанное решение.

    Могу сказать, что я стараюсь развиваться, смотрю на прошлые игры, где успешно действовал.

    Я на такой позиции играю, что мне все время нужно идти в штрафную, подключаться и пытаться забивать», — сказал Эджуке «Еврофутболу».

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