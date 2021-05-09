Эджуке: Cтараюсь развиваться, смотрю на прошлые игры, где играл успешно

Хавбек ЦСКА, признанный лучшим игроком матча 29-го тура РПЛ с(3:1), подвел итоги игры.

«Надо сказать, что в первом тайме мы тоже неплохо играли. На второй тайм вышли еще более мотивированнее и настроеннее. Нам нужна была эта победа.

Мы вышли бороться, сражаться и защищать друг друга. Мы еще добавили после перерыва, нам сказали продолжать играть так же.

В этом плане второй тайм получился более мощным и голевым. Я рад, что мы довели матч до победы.

Могу сказать, что на обеих позициях, слева и справа, я чувствую себя достаточно хорошо. Если тренер просит меня играть на правом фланге, то я пытаюсь максимально качественно действовать на этой позиции.

Стараюсь приносить максимум пользы команде, но опять же могу сказать, что мне комфортнее играть по левой бровке.

Здесь я себя чувствую более раскованно. Мне на ней больше нравится. Но в целом обе позиции мне достаточно знакомы.

Забитый гол? Это пришло в голову спонтанно. Все моментально сложилось, я ничего не планировал, это не домашняя заготовка, а просто спонтанное решение.

Могу сказать, что я стараюсь развиваться, смотрю на прошлые игры, где успешно действовал.

Я на такой позиции играю, что мне все время нужно идти в штрафную, подключаться и пытаться забивать», — сказал Эджуке «Еврофутболу».