ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА — «Краснодар»Реванша не вышло. ЦСКА взял три очка у своего бывшего тренера
  • 10:36
    • Альварес победил Сондерса и стал чемпионом мира по трем версиям
  • 10:23
    • Российские керлингистки вышли в финал ЧМ
  • 10:10
    • «Вашингтон» выиграл у «Индианы», Уэстбрук повторил рекорд по трипл-даблам
  • 00:08
    • «Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» на «Энфилде»
  • 21:29
    • ЦСКА победил «Краснодар» в Москве
    Все новости спорта

    Астон Вилла — Манчестер Юнайтед прямая трансляция 09.05.2021, смотреть онлайн

    Астон Вилла — Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция матча начнется в 16:05

    Футбол АПЛ Астон Вилла Манчестер Юнайтед Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В 16:05 начнётся прямая трансляция матча «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед» в АПЛ.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла» 2:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Манчестер Юнайтед»).

    Календарь и таблица АПЛ

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед». Коэффициент ставки — 2.15.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Матч между командами «Астон Вилла» и «Манчестер Юнайтед» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч, и получите до 10 000 рублей фрибетами.

    Отметим, что онлайн-трансляция по ссылке бесплатная, но потребует прохождения регистрации.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    До 1000$Новым игрокам
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» и «Севилья» снова «засушат» игру?
  • «Реал» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • Бергамаски раздухарятся после перерыва?
  • «Парма» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 1.62
    •
  • Гостевой матч «Манчестер Юнайтед» снова завершится вничью?
  • «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.47
  • Экспресс дня 9 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Реал — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Парма — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 16:05
    •  1.82
  • Прогноз на матч Реймс — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 18:05
    •  1.81
  • Прогноз на матч Ювентус — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.72
  • Прогноз на матч Спартак — Химки
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  6.12
  • Экспресс дня 10 мая
  • Завтра в 22:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Зверев — Берреттини
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры