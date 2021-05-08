Симеоне: Победит в Ла Лиге тот, у кого будет самый сильный характер

Главный тренер «Атлетико»дал комментарий по поводу нулевой ничьи с «Барселоной».

«Мы старались играть именно так, как в итоге и получилось. Матч шел в том темпе, в том духе, в каком нам и надо было. В первом тайме мы показали отличную командную игру в обороне и в атаке. На протяжении всей игры мы поддерживали игровой ритм.

В этом матче победить хотели обе команды. Каждая старалась сыграть так, как умеет.

Осталось три тура, нам надо идти от матча к матчу, как и всегда. Победит в Ла Лиге тот, у кого будет самый сильный характер.

Я вряд ли буду смотреть игру "Реала" с "Севильей", потому что для меня это не лучшее времяпрепровождение сейчас», — передает слова Симеоне Marca.