Симеоне: Победит в Ла Лиге тот, у кого будет самый сильный характер

Диего Симеоне Фото: globallookpress.com
«Мы старались играть именно так, как в итоге и получилось. Матч шел в том темпе, в том духе, в каком нам и надо было. В первом тайме мы показали отличную командную игру в обороне и в атаке. На протяжении всей игры мы поддерживали игровой ритм.
В этом матче победить хотели обе команды. Каждая старалась сыграть так, как умеет.
Осталось три тура, нам надо идти от матча к матчу, как и всегда. Победит в Ла Лиге тот, у кого будет самый сильный характер.
Я вряд ли буду смотреть игру "Реала" с "Севильей", потому что для меня это не лучшее времяпрепровождение сейчас», — передает слова Симеоне Marca.