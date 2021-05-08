ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная России последний раз выигрывала ЮЧМ 14 лет назадИгра была равна. Сборная России снова проиграла Канаде
  • 21:59
    • «Сочи» вырвал победу у «Ротора»
  • 21:29
    • Источник: Заболотный подпишет двухлетний контракт с ЦСКА
  • 20:11
    • Финал Лиги чемпионов могут перенести из Стамбула в Англию
  • 21:46
    • УЕФА опубликовал заявление по девяти клубам — участникам Суперлиги
  • 21:38
    • Российские керлингистки обыграли США и вышли в полуфинал ЧМ
    Все новости спорта

    Реал Солт Лэйк — Сан-Хосе Эрткуэйкс прямая трансляция 08.05.2021, смотреть онлайн

    Реал Солт Лэйк — Сан-Хосе Эрткуэйкс: онлайн-трансляция матча начнется в 04:30

    Футбол MLS
    В 04:30 начнётся прямая трансляция матча «Реал Солт Лэйк» — «Сан-Хосе Эрткуэйкс» в американской футбольной лиге MLS.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Сан-Хосе Эрткуэйкс» — «Реал Солт Лэйк» 2:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Реал Солт Лэйк» — «Сан-Хосе Эрткуэйкс». Коэффициент ставки — 2.20.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Реал Солт Лэйк» — «Сан-Хосе Эрткуэйкс».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Матч между командами «Реал Солт Лэйк» и «Сан-Хосе Эрткуэйкс» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч, и получите до 10 000 рублей фрибетами.

    Отметим, что онлайн-трансляция по ссылке бесплатная, но потребует прохождения регистрации.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    До 1000$Новым игрокам
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Лилль» в гостях у «Ланса» без права на ошибку
  • «Ланс» — «Лилль». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
  • «Лестер» снова выиграет у «Ньюкасла»?
  • «Лестер» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
  • Прервет ли «Бруклин» неудачную серию?
  • «Денвер» — «Бруклин». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.97
  • Экспресс дня 8 мая
  • Завтра в 22:15
    •  1.74
  • Прогноз на матч Денвер — Бруклин
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 05:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Каролина
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Торонто — Монреаль
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Айлендерс — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  3.62
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Барселона — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •  4.00
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Гэлакси — ФК Лос-Анджелес
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Атлетик — Осасуна
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры