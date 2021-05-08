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    Кучаев: Мы выходили играть не против бывшего тренера, а против «Краснодара»

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    Защитник ЦСКА Константин Кучаев поделился впечатлениями после домашней победы над «Краснодаром» (3:1) в рамках 29-го тура РПЛ.

    Константин Кучаев
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    Константин Кучаев

    «Первый тайм получился скомканным, но потом соперник подустал, игра раскрылась и в ней мы оказались острее.

    Выполнили всё, что задумывали. После травмы еще чувствуется дискомфорт. Постепенно наберу форму и исчезнут неприятные ощущения.

    Сейчас у нас больше развязаны руки в атаке, нет узконаправленных задач, мы действуем хаотично — и тем самым усложняем задачу сопернику.

    Со сменой тренера многое поменялось и, наверно, это даже к лучшему. Мы не играем именно по схеме "4-4-2", внутри игры нам позволяется самим менять тактику и перестраиваться.

    После игры мы с Виктором Михайловичем (Гончаренко) пожали руки и разошлись. Мы выходили играть не против бывшего тренера, а против "Краснодара", и нам позарез были нужны очки», — сказал Кучаев «Матч ТВ».

    Армейцы набрали 50 очков и расположились на 6-м месте в турнирной таблице. В заключительном 30-м туре ЦСКА 16 мая сыграет в гостях с московским «Динамо».

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