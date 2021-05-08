Гендиректор «Сочи» — про слухи об уходе Заболотного: Это неуважение к нам

Генеральный директор футбольного клуба «Сочи»прокомментировал информацию о том, что форвард команды Антон Заболотный подписал контракт с

«Вбросы начинаются в преддверии важных матчей. Это неуважение к нам. Дело в том, что сейчас накал борьбы идет достаточно напряженный.

В момент игрового дня идут звонки, для чего этого? Чтобы "Сочи" или любая другая команда оступилась?

Футбол сложен из-за переходов, контрактов, но мусолить это в день матча некорректно. Когда закончится сезон, можно спокойно говорить о трансферах», — сказал Рубашко «Р-Спорту».

«Сочи» занимает четвертое место в текущей таблице РПЛ.

В сезоне-2020/21 Заболотный провел 28 матчей за «Сочи», забил 10 голов и отдал 4 результативных передачи.