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    Гендиректор «Сочи» — про слухи об уходе Заболотного: Это неуважение к нам

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    Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал информацию о том, что форвард команды Антон Заболотный подписал контракт с ЦСКА.

    Антон Заболотный
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    Антон Заболотный

    «Вбросы начинаются в преддверии важных матчей. Это неуважение к нам. Дело в том, что сейчас накал борьбы идет достаточно напряженный.

    В момент игрового дня идут звонки, для чего этого? Чтобы "Сочи" или любая другая команда оступилась?

    Футбол сложен из-за переходов, контрактов, но мусолить это в день матча некорректно. Когда закончится сезон, можно спокойно говорить о трансферах», — сказал Рубашко «Р-Спорту».

    «Сочи» занимает четвертое место в текущей таблице РПЛ.

    В сезоне-2020/21 Заболотный провел 28 матчей за «Сочи», забил 10 голов и отдал 4 результативных передачи.

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