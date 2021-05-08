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    Черданцев: РПЛ скоро станет закрытой лигой

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    Комментатор Георгий Черданцев заявил, что РПЛ в ближайшем будущем может стать закрытой лигой.

    Георгий Черданцев
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    Георгий Черданцев

    «Очевидно, следующий шаг — приложить усилия для того, чтобы все стадионы, включая Саранск и Калининград (где нет команд с бюджетом для высшей лиги), каким-то образом имели присутствие в сильном турнире. Как это сделать, если не по-спортивному принципу? Вижу только один выход — Закрытая лига.

    Полагаю, мы можем к формату Закрытой лиги прийти гораздо быстрее, чем Европа к своей Суперлиге. Именно по той простой причине, что у многих наших городов сильно отстает инфраструктура, причем у городов футбольных. Взять тот же Воронеж — там собираются почти полные трибуны, там очень любят футбол. Но в Воронеже нет и никогда не будет денег на новый стадион, а также на команду с бюджетом РПЛ.

    Все привыкли к традиционному обмену между лигами, но сейчас ситуация с европейской Суперлигой говорит нам о том, что правил больше нет. В России мы видим, что проблема отсутствия обмена между лигами — решаемая. Посмотрите на КХЛ — там никто не страдает от того, что команды не спускаются дивизионом ниже по итогам регулярного первенства. А если взглянуть на тот взаимообмен, который есть между ФНЛ и РПЛ, то мы видим, что меняют друг друга одни и те же команды. Неожиданных новых городов на карте высшей лиги за последние 10-15 лет и не вспомнить. По сути, термин "взаимообмен" стал формальностью», — сказал Черданцев «Матч ТВ».

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