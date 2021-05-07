Ряд топ-клубов интересуются Левандовским

Ряд топ-клубов Европы проявляют интерес к нападающему, сообщает ESPN.

По данным источника, в 32-летнем поляке заинтересованы «Манчестер Сити», «Челси» и ПСЖ. Мюнхенский клуб готов начать переговоры, если покупатели предложат около 60 миллионов евро.

Отмечается, что сам футболист пока не определился с тем, где хочет продолжить карьеру, но уже давно хочет попробовать свои силы в АПЛ.

Левандовский выступает за «Баварию» с 2014 года, его действующий контракт истекает в 2023 году. В нынешнем сезоне Роберт принял участие в 26 матчах немецкой Бундеслиги, забил 36 голов и отдал шесть результативных передач.