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    Ряд топ-клубов интересуются Левандовским

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    Ряд топ-клубов Европы проявляют интерес к нападающему «Баварии» Роберту Левандовскому, сообщает ESPN.

    Роберт Левандовский
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    Роберт Левандовский

    По данным источника, в 32-летнем поляке заинтересованы «Манчестер Сити», «Челси» и ПСЖ. Мюнхенский клуб готов начать переговоры, если покупатели предложат около 60 миллионов евро.

    Отмечается, что сам футболист пока не определился с тем, где хочет продолжить карьеру, но уже давно хочет попробовать свои силы в АПЛ.

    Левандовский выступает за «Баварию» с 2014 года, его действующий контракт истекает в 2023 году. В нынешнем сезоне Роберт принял участие в 26 матчах немецкой Бундеслиги, забил 36 голов и отдал шесть результативных передач.

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