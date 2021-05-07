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    Ланс — Лилль: смотреть онлайн трансляцию 07.05.2021

    Ланс — Лилль: онлайн-трансляция матча начнется в 22:00

    Футбол Лига 1 Ланс Лилль Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В 22:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Ланс» — «Лилль» в чемпионате Франции по футболу.

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    Последний матч между собой: «Лилль» — «Ланс» 4:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ланс» — «Лилль». Коэффициент ставки — 1.72.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Ланс — Лилль.

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