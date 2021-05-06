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    Назначены арбитры на финал Кубка России

    Футбол Кубок России Футбол России Локомотив Крылья Советов
    Назначены арбитры и инспектор на финальный матч Кубка России между «Локомотивом» и «Крыльями Советов», сообщает официальный сайт РФС.

    Сергей Иванов
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    Сергей Иванов

    Встречу обслужит бригада во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). Ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Станислав Васильев, резервный ассистент судьи — Арам Петросян; VAR — Василий Казарцев, AVAR — Антон Аверьянов, инспектор — Николай Левников.

    Сергей Иванов — судья категории ФИФА. В Российской Премьер-лиге и Кубке России дебютировал в 2012 году. Резервный судья финала Кубка России 2015/16. Всего провел 145 матчей в РПЛ и 18 — в Кубке России.

    «Быть назначенным на финальную встречу Кубка — несомненно, большая честь и ответственность. Значимость матча для команд сложно переоценить. Для судейской бригады это будет также одной из главных игр. Более того, в моей карьере это, пожалуй, самое важное назначение.

    До конца сезона осталось всего два тура в РПЛ, финальная встреча Кубка и переходные игры. Желаю всем участникам удачи, хорошего футбола и решения поставленных задач!», — заявил Иванов.

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