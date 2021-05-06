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    • «Челси» обыграл «Реал» и сыграет с «Ман Сити» в финале Лиги чемпионов
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    Каземиро: «Реал» старался, но «Челси» был лучше

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    Полузащитник «Реала» Каземиро признал, что «Челси» по сумме двух матчей заслужил выход в финал Лиги чемпионов.

    Каземиро
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    Каземиро

    В ответном матче «Реал» проиграл «Челси» на «Стэмфорд Бридж» со счетом 0:2.

    «Мы были лучше в первой половине тайма, Бензема имел два хороших момента. Но после этого соперник стал играть лучше, у них было больше моментов для взятия ворот.

    Мы старались, но соперник был лучше. Теперь надо сосредоточиться на матче с "Севильей".

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    • Выиграть Лигу чемпионов нелегко, и сегодня это подтвердилось снова», — приводит слова бразильца Marca.

    В финале ЛЧ, который состоится 29 мая в Стамбуле, «Челси» сыграет против «Манчестер Сити».

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