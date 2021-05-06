ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жозе МоуриньюСмелое решение Моуринью. Возглавив «Рому», португалец принял непростой вызов
  • 23:53
    • «Челси» обыграл «Реал» и сыграет с «Ман Сити» в финале Лиги чемпионов
  • 23:57
    • «Реал», «Барсу», «Юве» и «Милан» могут исключить из еврокубков на два года
  • 20:45
    • «Крылья», «Оренбург», «Торпедо» и «Алания» не получили лицензию на участие в РПЛ
  • 20:33
    • Матч между «МЮ» и «Ливерпулем» перенесен на 13 мая
  • 19:11
    • Инфантино: Мы всерьёз обсуждаем введение ограничений на зарплаты
    Все новости спорта

    Аспиликуэта: Во втором тайме мы были явно лучше «Реала»

    Футбол Челси Футбол Англии Лига чемпионов Реал Мадрид Футбол Испании Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Капитан «Челси» Сесар Аспиликуэта прокомментировал выход своей команды в финал Лиги чемпионов.

    Сесар Аспиликуэта
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сесар Аспиликуэта

    В ответном полуфинальном матче «Челси» на своем поле обыграл «Реал» со счетом 2:0.

    В первом матче команды сыграли вничью 1:1 и по сумме двух матчей «Челси» вышел в финал Лиги чемпионов, где 29 мая сыграет в Стамбуле с «Манчестер Сити».

    «Это был блестящий матч в нашем исполнении — мы могли забить даже больше. Нашей целью было сохранить ворота на замке, несмотря на мощную игру "Реала" в нападении.

    Во втором тайме мы были явно лучше соперника. Мы создали больше моментов. Пришлось пройти через трудности, но мы сражались изо всех сил.

    Нужно сделать еще один шаг — конечно, мы хотим победить. У нас фантастическая команда и тренерский штаб.

    Все усердно работают на тренировках, создают атмосферу сплоченности, борются за каждый мяч. Круто, что у нас настолько сильный коллектив. Нам есть за что бороться в будущем.

    Мы много играли с "Ман Сити", но это финал Лиги чемпионов: на карту будет поставлено все, мы верим в себя, знаем, что придется серьезно потрудиться, но мы к этому готовы», — сказал игрок в беседе с BT Sport.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Арсенал» сделать камбэк в противостоянии с «Вильярреалом»?
  • «Арсенал» — «Вильярреал». Прогноз и ставки
  • 3.78
    •
  • «Манчестер Юнайтед» снова обыграет «Рому»?
  • «Рома» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • Сможет ли «Бенфика» прервать неудачную серию с матчах с «Порту»?
  • «Бенфика» — «Порту». Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.10
  • Экспресс дня 6 мая
  • Сегодня в 20:30
    •  3.78
  • Прогноз на матч Арсенал — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Рома — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Бенфика — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Герта — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Гарин — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Надаль — Попырин
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Соболенко — Павлюченкова
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Минай — Шахтер Д
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры