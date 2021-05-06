Аспиликуэта: Во втором тайме мы были явно лучше «Реала»

Капитан «Челси»прокомментировал выход своей команды в финал Лиги чемпионов.

В ответном полуфинальном матче «Челси» на своем поле обыграл «Реал» со счетом 2:0.

В первом матче команды сыграли вничью 1:1 и по сумме двух матчей «Челси» вышел в финал Лиги чемпионов, где 29 мая сыграет в Стамбуле с «Манчестер Сити».

«Это был блестящий матч в нашем исполнении — мы могли забить даже больше. Нашей целью было сохранить ворота на замке, несмотря на мощную игру "Реала" в нападении.

Во втором тайме мы были явно лучше соперника. Мы создали больше моментов. Пришлось пройти через трудности, но мы сражались изо всех сил.

Нужно сделать еще один шаг — конечно, мы хотим победить. У нас фантастическая команда и тренерский штаб.

Все усердно работают на тренировках, создают атмосферу сплоченности, борются за каждый мяч. Круто, что у нас настолько сильный коллектив. Нам есть за что бороться в будущем.

Мы много играли с "Ман Сити", но это финал Лиги чемпионов: на карту будет поставлено все, мы верим в себя, знаем, что придется серьезно потрудиться, но мы к этому готовы», — сказал игрок в беседе с BT Sport.