Представители Агуэро начали переговоры с «Барселоной»

Представители нападающегоначали предварительные переговоры с, утверждает Sky Sports.

По информации источника, стороны обсудили переход футболиста в испанскую команду на правах свободного агента летом 2021 года.

Среди других вариантов продолжения карьеры для игрока называются также «Ювентус», «Челси», «Тоттенхэм», «Лидс», «Интер» и «Арсенал».

Агуэро перешел в «Манчестер Сити» из мадридского «Атлетико» летом 2011 года за 40 миллионов евро. В 387-ми матчах за «горожан» аргентинец забил 258 мячей. В составе «Ман Сити» Агуэро выиграл четыре чемпионата Англии, Кубок страны, три Суперкубка Англии, а также шесть Кубков футбольной лиги. Он является лучшим бомбардиром в истории клуба.