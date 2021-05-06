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    Представители Агуэро начали переговоры с «Барселоной»

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    Представители нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро начали предварительные переговоры с «Барселоной», утверждает Sky Sports.

    Серхио Агуэро
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    Серхио Агуэро

    По информации источника, стороны обсудили переход футболиста в испанскую команду на правах свободного агента летом 2021 года.

    Среди других вариантов продолжения карьеры для игрока называются также «Ювентус», «Челси», «Тоттенхэм», «Лидс», «Интер» и «Арсенал».

    Агуэро перешел в «Манчестер Сити» из мадридского «Атлетико» летом 2011 года за 40 миллионов евро. В 387-ми матчах за «горожан» аргентинец забил 258 мячей. В составе «Ман Сити» Агуэро выиграл четыре чемпионата Англии, Кубок страны, три Суперкубка Англии, а также шесть Кубков футбольной лиги. Он является лучшим бомбардиром в истории клуба.

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