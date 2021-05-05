Сульшер призвал не забывать о камбэке «Ромы»

Главный тренер «Ман Юнайтед»дал комментарий по поводу предстоящей ответной встречи в полуфинале Лиги Европы.

«Мы еще не в финале. Мы должны играть на победу, а не защищать результат, мы хотим стать лучше.

Несколько лет назад "Рома" сделала камбэк в ответном матче с "Барселоной". Давайте не забывать об этом.

Сделаем несколько изменений в составе по сравнению с первым матчем. Мы тестируем выносливость футболистов, потому что им нужно играть по 50 матчей за сезон. Мы изучаем питание и привычки игроков.

Кавани? У нас были интересные беседы, но последнее слово остается за ним. Он один должен решить, остаться ему в "МЮ" или нет. Теперь я настроен более оптимистично», — цитирует тренера Sky Sports.

Ответная игра состоится 6 мая в Риме. Результат первого матча 6:2 в пользу МЮ.