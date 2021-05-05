ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жозе МоуриньюСмелое решение Моуринью. Возглавив «Рому», португалец принял непростой вызов
  • 14:35
    • Медведев вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде
  • 14:04
    • Карацев выиграл у Шварцмана и вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде
  • 13:54
    • «Крылья Советов» обыграли «Спартак-2»
  • 13:32
    • Шесть игроков покинули состав сборной России перед ЧМ-2021
  • 13:21
    • Сергеев повторил рекорд первого дивизиона по количеству голов за сезон
    Все новости спорта

    Сульшер призвал не забывать о камбэке «Ромы»

    Футбол Лига Европы Футбол Англии Манчестер Юнайтед Футбол Италии Рома Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    Главный тренер «Ман Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер дал комментарий по поводу предстоящей ответной встречи в полуфинале Лиги Европы.

    Уле-Гуннар Сульшер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Уле-Гуннар Сульшер

    «Мы еще не в финале. Мы должны играть на победу, а не защищать результат, мы хотим стать лучше.

    Несколько лет назад "Рома" сделала камбэк в ответном матче с "Барселоной". Давайте не забывать об этом.

    Сделаем несколько изменений в составе по сравнению с первым матчем. Мы тестируем выносливость футболистов, потому что им нужно играть по 50 матчей за сезон. Мы изучаем питание и привычки игроков.

    Кавани? У нас были интересные беседы, но последнее слово остается за ним. Он один должен решить, остаться ему в "МЮ" или нет. Теперь я настроен более оптимистично», — цитирует тренера Sky Sports.

    Ответная игра состоится 6 мая в Риме. Результат первого матча 6:2 в пользу МЮ.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Челси» и «Реал» снова сыграют вничью?
  • «Челси» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 3.42
    •
  • «Брага» и «Пасуш де Феррейра» много не забьют
  • «Брага» — «Пасуш де Феррейра». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
  • Сможет ли «Арсенал» сделать камбэк в противостоянии с «Вильярреалом»?
  • «Арсенал» — «Вильярреал». Прогноз и ставки
  • 3.78
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.85
  • Экспресс дня 5 мая
  • Сегодня в 23:15
    •  3.42
  • Прогноз на матч Челси — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Брага — Пасуш де Феррейра
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  3.78
  • Прогноз на матч Арсенал — Вильярреал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Рома — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Бенфика — Порту
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Оттава — Монреаль
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Аризона — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Анахайм
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры