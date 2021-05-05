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    Сульшер: Уверен, что Гринвуда ждет великолепное будущее

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер рассказал о готовности команды к ответному матчу с «Ромой» в рамках полуфинала Лиги Европы.

    Оле-Гуннар Сульшер
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    Оле-Гуннар Сульшер

    В первом матче «МЮ» на своем поле разгромил римлян со счетом 6:2.

    «У нас отличные специалисты, отвечающие за физическую подготовку игроков. С момента моего прихода уделяли этому аспекту большое внимание, привлекли новый персонал.

    "МЮ", сражающийся за титулы, должен иметь в своем составе футболистов, которые способны играть на высоком уровне по 50 матчей за сезон.

    Многое зависит от образа жизни и работы на тренировках. И, конечно, даже если у футболиста нет игровой практики, он должен быть в полном порядке.

    Что касается Мейсона Гринвуда, мы беседовали о том, где ему лучше сыграть — на правом фланге или в качестве классической "девятки".

    Это толковый парень. Уверен, если он будет продолжать в том же духе, то его ждет великолепное будущее», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

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