Сульшер: Уверен, что Гринвуда ждет великолепное будущее

В первом матче «МЮ» на своем поле разгромил римлян со счетом 6:2.
«У нас отличные специалисты, отвечающие за физическую подготовку игроков. С момента моего прихода уделяли этому аспекту большое внимание, привлекли новый персонал.
"МЮ", сражающийся за титулы, должен иметь в своем составе футболистов, которые способны играть на высоком уровне по 50 матчей за сезон.
Многое зависит от образа жизни и работы на тренировках. И, конечно, даже если у футболиста нет игровой практики, он должен быть в полном порядке.
Что касается Мейсона Гринвуда, мы беседовали о том, где ему лучше сыграть — на правом фланге или в качестве классической "девятки".
Это толковый парень. Уверен, если он будет продолжать в том же духе, то его ждет великолепное будущее», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.