Сульшер: Уверен, что Гринвуда ждет великолепное будущее

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер рассказал о готовности команды к ответному матчу с «Ромой» в рамках полуфинала Лиги Европы.

В первом матче «МЮ» на своем поле разгромил римлян со счетом 6:2.

«У нас отличные специалисты, отвечающие за физическую подготовку игроков. С момента моего прихода уделяли этому аспекту большое внимание, привлекли новый персонал.

"МЮ", сражающийся за титулы, должен иметь в своем составе футболистов, которые способны играть на высоком уровне по 50 матчей за сезон.

Многое зависит от образа жизни и работы на тренировках. И, конечно, даже если у футболиста нет игровой практики, он должен быть в полном порядке.

Что касается Мейсона Гринвуда, мы беседовали о том, где ему лучше сыграть — на правом фланге или в качестве классической "девятки".

Это толковый парень. Уверен, если он будет продолжать в том же духе, то его ждет великолепное будущее», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.